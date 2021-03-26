Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 18 тис. нових інфікованих, МОЗ закликає швидко вакцинувати літніх людей; Європа порахувала, що експортувала вакцин більше, ніж використала сама, тому тепер посилить контроль за продажем препаратів; фінансова мобільність і комфорт потребують від нас навиків захисту карток від хакерів; що слід зробити, аби прибрати з наших шляхів автомотлох, який вбиває.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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