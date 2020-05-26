Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд обирає запобіжні заходи поліцейським, які катували і ґвалтували жінку; за минулу добу в Україні рекордна кількість смертей від коронавірусу; у Харкові ремонтують нещодавно відновлений проспект; травень ставить рекорди по дощам та холоднечі, як погода вплинула на врожаї.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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