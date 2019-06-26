Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на скільки і кому піднімуть пенсії, та яка гранична межа вартості опалення; підтвердити повноваження росіян без жодних мінімальних санкцій – що відбувається на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи; 21 партія в бюлетенях та 6 тисяч кандидатів у депутати; у столиці кожні півроку вражаючими темпами ремонтують Південний міст, а водії тим часом стоять в шалених заторах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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