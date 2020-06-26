Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу зафіксували 1 109 нових випадків захворювання на коронавірус; після повені на Прикарпатті доведеться відновити майже 8 тис. будівель; Україна у проекті списку країн, громадянам яких ЄС може дозволити в’їзд на свою територію в липні; попри епідемію, вже 28 червня у Польщі обиратимуть президента.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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