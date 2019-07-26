Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЦВК завершила рахувати електронні протоколи; спека у Європі перевершує рекорди. У деяких країнах зафіксовано вже +43 градуси. Більше захисту і комфорту. Вдосконалені БТР та БРДМ – випустили на Миколаївському заводі.

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