Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін оголошує нову війну – нечесним забудовникам і анонсує наступний етап медреформи з 1 січня; в очікуванні Томосу Україна готується мирно домовлятись у разі автокефалії, а в Росії паніка і щоденна пропаганда на ТБ війни і кровопролиття; медичні картки і запис до лікаря он-лайн, все це уже працює у львівському Дрогобичі.

Опубліковано Вересень, 26 в 17:28



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