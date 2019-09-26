Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Трамп вкотре нагадав Україні, що вона втратила Крим за каденції Обами, а Зеленський погодився з тим, що Європа мало робить для приборкання російської агресії в Україні жваво обговорюють переговори двох лідерів у Нью-Йорку; гривня б’є рекорди; Словенія навчилась переробляти та повторно використовувати будівельне сміття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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