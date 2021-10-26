Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кремль планує залучати студентів до війни на Донбасі; морпіхи провели навчання біля Криму; у Білорусі опозиція закликала жителів країни до загальнонаціонального страйку; бюро економічної безпеки України запрошує на роботу; у Львові поліція ліквідувала стихійну торгівлю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.