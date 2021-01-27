Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну накрили снігопади, в Одесі за ніч випала місячна норма опадів; українців не штрафуватимуть за невчасну оплату комуналки; Україна не матиме широкого доступу до вакцини від коронавірусу до 2023 року; внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав кульове поранення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.