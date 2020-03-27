Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже 226 хворих на коронавірус; Всесвітня організація охорони здоров’я виявила різке прискорення пандемії, якщо перші 100 тис. захворіли за два місяці, то зараз 100 тис. заражаються всього за два дні; британський прем’єр Борис Джонсон захворів на коронавірус, а США за кількістю інфікованих обігнали навіть Китай.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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