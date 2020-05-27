Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні ситуація з коронавірусом вийшла на позитивну динаміку. Вже відомо коли відновлять авіа та залізничне сполучення; продовження скандал у з поліцейськими. З’явились нові подробиці злочину в Кагарлику; скандал між Москвою та Вашингтоном. Російські літаки перехопили американський патрульний літак; на передовій загинув один наш воїн; уряд розповів,як відновлюватиме економіку; керівник Автодору поскаржився до СБУ на тиск.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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