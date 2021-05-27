Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі українські військові потрапили під снайперський обстріл, є загиблий; 6 років тому в Україні вперше створили бригаду швидкого реагування Нацгвардії за стандартами НАТО; у Києві забудовують дніпровські кручі та історичні вулички, а в Одесі беручкі забудовники щодня зводять поверхи на чорноморському узбережжі.

Дивіться також в ипуск Фактів ICTV за 12:45.

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