Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: побили колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна, він в реанімації; скільки треба не платити, аби вам перекрили водопостачання; розвідка Ізраїлю звинувачує Росію у створенні небезпечної ситуації у небі над міжнародним аеропортом Бен-Гуріон; на ICTV стартує другий сезон Нових лідерів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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