Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову майже 2 тис. нових хворих коронавірусом за добу, санітарний лікар не виключає повернення до жорсткого карантину; на розмінування прифронтових територій може піти до 10 років і це за умови виведення російських військ; 18 день протистоянь в Білорусі, Путін називає умови ведення своїх військ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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