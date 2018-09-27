Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: штрафи оголосили, перевірити забули: у день нових штрафів за паркування у заборонених місцях – жодного поліцейського, жодного евакуатора, жодної квитанції – зате море порушників; повний провал приватизації, замість 20-ти млрд. фонд держмайна спромігся виручити 50 млн. грн., знайти серйозних інвесторів у наступний рік виборів – нереально; Київводоканал почав відключати від каналізації окремих боржників за користування водою, листи чи смс-ки не працюють, всього люди заборгували за воду понад 800 млн. грн.

Опубліковано Вересень, 27 в 17:14



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