Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в уряді запевняють, що субсидії отримають всі, хто їх потребує, це майже 4 млн родин, система нарахувань залишиться незмінною; держава у смартфоні поки в Україні працює зі скрипом, послуги онлайн у більшості завершуються у велелюдній черзі та не завжди у приязному спілкуванні з чиновниками; Київ планує включити опалення вже з понеділка у школах та дитсадках, однак синоптики прогнозують наступного тижня потепління.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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