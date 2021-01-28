Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: десятки населених пунктів без світла та сотні травмованих – Україною вирує негода; податок на нерухоме майно – куди спрямовують гроші; двоє хлопців вивели людей з охопленого пожежею будинку; єдиний космонавт незалежної України – Леоніду Каденюку сьогодні б виповнилося 70 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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