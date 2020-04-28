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Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за минулу добу рекордна кількість смертей від Covid-19; мер Києва оголосив план виходу з карантину. Що буде після 12 травня; у Європі та Америці кількість хворих і смертей зменшується; ціни на газ знижуються; президент підписав закон про землю; в Україні дефіцит інсуліну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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