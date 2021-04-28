Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні все ще висока добова смертність від коронавірусу, хоча дедалі більше областей виходять з червоної зони; у держави не вистачає грошей на виплати компенсацій бізнесу, який постраждав від локдауну; Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Ватикані, але в Кремлі схоже не подобається така ідея.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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