Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.05.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна подолала пік захворюваності на Covid – зазначають в академії наук; у США та Бразилії найскладніша ситуація з коронавірусом; хто може виїхати в Європу автівкою та яка нині ситуація на пропускних пунктах; у світі стрімко дешевшає газ. Ціна в Україні найнижча за 15 років; Ілон Маск називає український Зеніт однією з найкращих ракет у світі. Про перспективи України в новій ері космосу.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-05-28
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