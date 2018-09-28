Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій втрат немає, ситуація напружена, але контрольована, нашим військовим показали випробуваний на Донбасі потужний БТР Буцефал; постійні перебої з гарячою водою в Миколаєві призвели до демонтажу централізованого водопостачання, місто повністю переходить на бойлери; за останні 3 роки кількість українських студентів у Польщі зросла на третину, і лише кожний 9-ий готовий повернутися додому.

Опубліковано Вересень, 28 в 17:11



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