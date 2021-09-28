Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.09.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чому все більше в Україні відкривають сімейні молочні ферми; антипіратська Ініціатива Чисте небо та Департамент кіберполіції підписали Меморандум про співпрацю у протидії піратству у сфері медійного контенту; перший упорядкований Довідник безбар’єрності презентувала перша леді України Олена Зеленська.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-09-28
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