Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закони про кнопкодавів та соціальні гарантії. Плани Верховної Ради на цей тиждень; спалах небезпечних хвороб. У Києві дифтерія, у Чернігові – гепатит А; Корвалолу – 60 років. За право власності на цей препарат і досі судяться українські фармкомпанії; аграрії та виробники сільгосп-техніки під загрозою банкрутства. До чого призведе зменшення державної підтримки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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