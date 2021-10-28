Факти ICTV — Випуск 15:45 (28.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 60 діб в СІЗО без права на заставу: рішення Харківського суду для 16-річного винуватця; тарифи на газ та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть; понад 26 тис хворих на коронавірус за добу; в Україні мають невдовзі дозволити введення третьої дози вакцини проти Covid-19.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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