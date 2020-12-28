Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: цифри коронавірусу в Україні підступно низькі; голові Конституційного суду Олександру Тупицькому оголосили підозру у справі про незаконну приватизацію Зуївського заводу на Донеччині; Вищий антикорупційний суд не зміг обрати заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову запобіжний захід; у центрі Одеси автолюбителі влаштували масштабні перегони.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.