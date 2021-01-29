Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: які передвиборчі обіцянки виконав президент Зеленський – він сам відзвітував перед українцями; чи несуть покарання винуватці смертельних ДТП і як можна зменшити кількість аварій; за прогнозами синоптиків, сніжитиме ще принаймні до 2 лютого; у Верховній Раді традиційно звітував уряд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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