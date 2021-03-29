Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна п’ята в Європі за кількістю нових хворих на коронавірус; у МОЗ закликали українців активніше записуватися на щеплення; Верховна Рада готується розглянути закон про колаборацію; контейнеровоз, який майже тиждень блокував рух у Суецькому каналі, частково зняли з мілини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.