Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість хворих за добу збільшилась. Через спалах Covid-19 закрили Каховку; президент закликає МОЗ на свята не знижувати темпів тестування – аби не було різкого погіршення; прем’єр розповів, як Україна виходитиме з карантину. Під Кабміном же протестують підприємці проти вибірковості обмежень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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