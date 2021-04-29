Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики, але від опозиції лунало чимало критики; в Україні захворюваність на коронавірус на 42% вища ніж середньоєвропейська; США та Велика сімка не вважають прозорою ситуацію зі звільненням Коболєва; російський опозиціонер Навальний знову був у суді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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