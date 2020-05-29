Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розбірки з автоматами в центрі Броварів. Троє поранених, багато арештованих; в Україні інфікованих коронавірусом ще достатньо, але МОЗ уже каже про покращення; в Україні поступово відкривають садочки. Як закладам вдається дотримуватись санітарних норм; Україна відкрила 66 пропускних пунктів на кордонах; Укравтодор відремонтує майже півтори тисячі мостів по всій країні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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