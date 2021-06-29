Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила важливий закон про перезапуск ВККС; у Харкові працівники обласного бюро судово-медичних експертиз можуть видавати висновки за гроші; нова хвиля коронавірусу накриває світ; відтепер великі іноземні ІТ-компанії будуть платити податок на додану вартість від своїх доходів в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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