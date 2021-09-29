Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Вакарчук долучився до проведення Національного уроку пам’яті; ЄС може скасувати безвіз для України; над островом Ла-Пальма утворилася токсична хмара; коли в Україні ввімкнуть опалення; з 1 жовтня лікарняні оформлятимуть лише в електронному форматі; у Китаї масштабні відключення електроенергії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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