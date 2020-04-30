Факти ICTV – Випуск 15:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову зросла кількість нових випадків. У МОЗ пояснили, що провели рекордну кількість тестів ; медики столичної лікарні вийшли на протест. Їм не вистачає засобів захисту, а зарплату за квітень отримали чи не вдвічі меншу; Європа продовжує послаблювати карантин. У Росії ж рекордне зростання кількості хворих; Україна готова вести перемовини з країнами світу про відправлення наших заробітчан.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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