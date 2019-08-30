Факти ICTV – Випуск 15:45 (30.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обмін полоненими досі не відбувся, журналісти поспішили в аеропорт, а хтось поспішив оприлюднити інформацію; Рада працювала до ночі, склад уряду, очільник СБУ та генпрокуратури призначені, як відбувався процес; прем’єр Гончарук вперше поспілкувався з журналістами, всі цікавились очільником МВС – це було найскладніше рішення при формуванні уряду.

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