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Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (30.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні; обов’язкова вакцинація в Україні; Рада збирає підписи на відставку Разумкова; як усиновити дитину в Україні; ДТП з українцями у Польщі; як газ перетворюється на зброю в руках Кремля та чи вплине на Україну ріст цін на паливо у Європі; компанія Rolls-Royce анонсувала свій перший електромобіль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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