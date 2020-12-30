Факти ICTV – Випуск 15:45 (30.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна підписала контракт на поставку майже 2 млн доз китайської вакцини від виробника Sinovac Biotech; Іран виплатить по $150 тис. сім’ям загиблих у катастрофі літака рейсу Тегеран – Київ; в Росії знову запрацюють витверезники; в Україні повністю відновило роботу Національне агентство з питань запобігання корупції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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