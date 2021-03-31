Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий рекорд смертності від коронавірусу в Україні, ситуація критична; у Чехії уряд ігнорує попередження розвідки про небезпеку співпраці з Росією в атомній галузі; Кабмін розширив список товарів, які заборонено завозити з Росії; у Черкасах депутат замовив жорстоке вбивство заступника міського голови.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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