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Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перше засідання оновленої РНБО Президента Зеленського; в Україні подешевшає газ; 8 мільйонів смертей на рік: світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням, Укрзалізниця зайнялася безпекою на своїх коліях: за рік на них загинуло 135 осіб.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.05.2019)
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