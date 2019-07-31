Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі тренд на інтелектуальну та енергоефективну архітектуру, в Україні є такі бюро й фахівці, та їх категорично мало; міжнародні відносини, право та економіка – трійка топ-спеціальностей з прохідним балом вище 190; київська кав’ярня One Love Coffee потрапила до рейтингу найкращих кав’ярень світу, з 50 закладів вона на 28 місці.

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