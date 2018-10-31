Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні Київ став у шалених заторах. Мешканці однієї висотки перекрили важливу дорогу, бо їм відключили світло; під Кабміном знову мітинг проти підвищення ціни газу. Як відреагували міністри; дорога життя, якою евакуюють поранених з фронту у жахливому стані, чому її не ремонтують.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-31
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