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Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні Київ став у шалених заторах. Мешканці  однієї висотки перекрили важливу дорогу, бо їм відключили світло; під Кабміном знову мітинг проти підвищення ціни газу. Як відреагували міністри; дорога життя, якою евакуюють поранених з фронту у жахливому стані, чому її не ремонтують.

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