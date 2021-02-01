Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці досі не розуміють, коли, як і чим нас вакцинуватимуть, президент Зеленський зажадав від уряду чіткого алгоритму щеплень; сплеск заражень коронавірусом на Прикарпатті та Закарпатті; в Україні почали перевірку пожежної безпеку будинків для літніх людей; перший магазин шведського меблевого гіганта IKEA нарешті відкрився в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.