Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні посилюють карантин, які ще обмеження запрацюють; пенсіонери та інваліди отримають доплати; нових хворих в Україні за добу додалося вдвічі більше; в Америці і Європі пік епідемії, нині там рекордні цифри смертності за добу; на Франківщині від коронавірусу померла породілля, вірус виявили лише після трагедії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.04.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка