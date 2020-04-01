Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні посилюють карантин, які ще обмеження запрацюють; пенсіонери та інваліди отримають доплати; нових хворих в Україні за добу додалося вдвічі більше; в Америці і Європі пік епідемії, нині там рекордні цифри смертності за добу; на Франківщині від коронавірусу померла породілля, вірус виявили лише після трагедії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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