Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті, повне закриття всіх установ, крім життєзабезпечення. Локдаун і вакцинація – єдиний спосіб перемогти коронавірус; Наша громада. Новий проект StarLightMedia. Шукаємо ініціативні громади, які беруться розв’язувати місцеві проблеми; розлади сну. Чому вони з’являються і як стабілізувати нічний відпочинок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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