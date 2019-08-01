Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: потенціал величезний та потрібна державна підтримка – Факти аналізують можливості та виклики внутрішніх та міжнародних авіаперевезень; майже 80% житлового фонду України підлягають знесенню або вимагають негайного капремонту – інакше будинки розваляться; вулиці українських міст відсьогодні патрулюватиме Нацгвардія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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