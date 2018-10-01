Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Індонезії нові землетруси – жертв уже понад 1200. І може бути в кілька разів більше – жахливі подробиці; польські пенсіонери ходять до спортзали і подорожують, українські ж змушені важко працювати, щоб вижити; у зливостоках Києва можна знайти монітори і навіть холодильники. Чому все так захаращено, а Київавтодор звітує про чистки – та чим може закінчитись наступна злива.

Опубліковано Жовтень, 01 в 20:00



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.