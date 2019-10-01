Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Володимир Зеленський збирає спеціальний брифінг; світ вимагає звільнити журналіста Асєєва; податкова спростовує побоювання малих і середніх підприємців щодо нового закону; що буде з казино та автоматами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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