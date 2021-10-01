Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.10.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна в десятці країн світу за рівнем смертності від коронавірусу; Газпром припинив подачу газу в Угорщину територією України; як світ бореться із заторами та чому Київ не може їх подолати; президент привітав педагогів з професійним святом, яке відзначають у першу неділю жовтня.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-10-01
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