Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Ангела Меркель сьогодні у Києві спілкувалась з Петром Порошенком; Кремль запровадив санкції проти кількох сотень українців; Укрпошта планує закрити 7 тисяч сільських відділень.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-01
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