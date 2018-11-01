Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Ангела Меркель сьогодні у Києві спілкувалась з Петром Порошенком; Кремль запровадив санкції проти кількох сотень українців; Укрпошта планує закрити 7 тисяч сільських відділень.

Опубліковано Листопад, 01 в 21:01



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