Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Москві триває судилище над російським опозиціонером Олексієм Навальним; на Донбасі окупанти напередодні п’ять разів порушили перемир’я; у Первомайську на Миколаївщині пожежні продовжують ліквідовувати наслідки масштабної пожежі; у 63 роки обірвалося життя українського режисера Сергія Проскурні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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