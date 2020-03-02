Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи піде Гончарук у відставку та що буде з іншими міністрами; ворог обстріляв Красногорівку. Поранена місцева жителька; біженці із Сирії штурмують кордони Євросоюзу. Уже є перші жертви; На Закарпатті сміттєпереробний завод збудували – але вже 5 років не можуть запустити; українським аграріям не вистачає вологи. Як глобальне потепління вплине на Україну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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